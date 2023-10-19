BMGK’nın geçici ateşkes taslağına ABD’den veto! Gazze’ye insani yardıma ABD vetosu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in Gazze'deki hastane katliamının ardından acil olarak toplandı. Ancak, bölgede 'geçici ateşkes' sağlanması ve sivil ölümlerin kınanmasına yönelik karar tasarısı, ABD'nin hayır oyu ile veto edildi.

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