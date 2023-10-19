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BMGK’nın geçici ateşkes taslağına ABD’den veto! Gazze’ye insani yardıma ABD vetosu

A Haber
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Giriş: 19.10.2023 08:57
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in Gazze'deki hastane katliamının ardından acil olarak toplandı. Ancak, bölgede 'geçici ateşkes' sağlanması ve sivil ölümlerin kınanmasına yönelik karar tasarısı, ABD'nin hayır oyu ile veto edildi.
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