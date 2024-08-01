BMGK’da Haniye suikastı toplantısı! Hangi ülke ne dedi?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Haniye suikastı gündemiyle olağanüstü toplandı. İsrail'e kınamalar art arda geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin hedefinde ise Tahran yönetimi vardı.

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