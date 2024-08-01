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BMGK’da Haniye suikastı toplantısı! Hangi ülke ne dedi?

BMGK’da Haniye suikastı toplantısı! Hangi ülke ne dedi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.08.2024 09:30
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Haniye suikastı gündemiyle olağanüstü toplandı. İsrail'e kınamalar art arda geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin hedefinde ise Tahran yönetimi vardı.
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