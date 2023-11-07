07 Kasım 2023, Salı
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BMGK Gazze için 6. kez toplandı sonuç çıkmadı! Ateşkes öngören taslak reddedildi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, her gün yüzlerce masum sivilin katledildiği Gazze'ye ilişkin 6. kez toplandı. Ancak oturum yine daimi üyeler arasındaki gövde gösterisinin gölgesinde kaldı. İsrail'e 'acil ateşkes' ilan edilmesini öngören karar tasarısı, oy birliği sağlanamadığı için reddedildi. Söz konusu tasarı, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana reddedilen beşinci karar taslağı oldu.