02 Ekim 2024, Çarşamba
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BMGK acil toplandı! Guterres: Orta Doğu hızla cehenneme dönüşüyor
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Lübnan ve İsrail'deki gelişmeleri ele almak üzere acil oturumla toplandı. İsrail yönetimi tarafından "istenmeyen adam" ilan edilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Orta Doğu'nun farklı yerlerinde yanan ateşler hızla cehenneme dönüşüyor" uyarısında bulundu.