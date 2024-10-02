BMGK acil toplandı! Guterres: Orta Doğu hızla cehenneme dönüşüyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Lübnan ve İsrail'deki gelişmeleri ele almak üzere acil oturumla toplandı. İsrail yönetimi tarafından "istenmeyen adam" ilan edilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Orta Doğu'nun farklı yerlerinde yanan ateşler hızla cehenneme dönüşüyor" uyarısında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN