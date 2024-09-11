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BM’den Ayşenur için soruşturma çağrısı

BM’den Ayşenur için soruşturma çağrısı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 08:54
Batı Şeria'da işgale karşı katıldığı protestoda terör devleti İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Birleşmiş Milletler’den soruşturma çağrısı geldi.
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