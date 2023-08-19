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BM KKTC’nin yol projesine engel oldu! Ankara’dan peş peşe tepkiler

A Haber
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Giriş: 19.08.2023 17:12
KKTC'nin BM ile yaşadığı yol gerilimine Türkiye'den arka arkaya tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “BM'nin tavrı kabul edilemez ve son derece yanlış. BM'nin tavrı Kıbrıs'taki varlığını ve itibarını zedelemiştir” derken MHP lideri Devlet Bahçeli de “KKTC hükümeti haklıdır, desteğimiz tamdır. Barış Gücü'nün ortamı germesi sorumsuzluktur.” ifadelerini kullandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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