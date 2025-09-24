BM hangi amaçla kuruldu şu an etkisi ne?

Birleşmiş Milletler, 2. Dünya Savaşı’nın ardından bir “barış umudu” olarak kuruldu ancak geçen 80 yılda savaşlar, soykırımlar, yoksulluk ve eşitsizlik sona ermedi. Küresel barışı sağlamak için getirilen veto sistemi, büyük güçlerin çıkarlarını koruyan bir duvara dönüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bu adaletsiz tabloya karşı her fırsatta “Dünya beşten büyüktür” diyerek uluslararası kamuoyuna seslendi ve daha adil bir düzen çağrısını dünyaya duyurmaya devam etti.

