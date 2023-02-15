15 Şubat 2023, Çarşamba
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BM Genel Sekreteri Guterres: "Seninleyiz Türkiye"
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye Tek Yürek canlı yayınına yolladığı videoda Türkiye ile dayanışma mesajı verdi. Uluslararas yardım talebinde bulunan Guterres, Türkçe olarak "Seninleyiz Türkiye" ifadelerini kullandı.