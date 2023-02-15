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BM Genel Sekreteri Guterres: "Seninleyiz Türkiye"

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Giriş: 15.02.2023 23:37
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye Tek Yürek canlı yayınına yolladığı videoda Türkiye ile dayanışma mesajı verdi. Uluslararas yardım talebinde bulunan Guterres, Türkçe olarak "Seninleyiz Türkiye" ifadelerini kullandı.
BM Genel Sekreteri: Seninleyiz Türkiye
BM Genel Sekreteri: "Seninleyiz Türkiye"
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