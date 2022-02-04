Bizler Türk askeri sayesinde hayatta kaldık! Yunanistan'daki insanlık vahşetinden kurtulan göçmenler o anları anlattı

Yunanistan sınırında donarak ölen 19 düzensiz göçmenin arkadaşı Bangladeş uyruklu Riyaz A, yaşadıklarını anlattı. Riyaz A. yaptığı açıklamada "Türk askeri bize ayakkabı, mont, yemek verdi, tedavimiz yapıldı, o yüzden biz hayatta kaldık." ifadelerini kullandı.