04 Şubat 2022, Cuma
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Bizler Türk askeri sayesinde hayatta kaldık! Yunanistan'daki insanlık vahşetinden kurtulan göçmenler o anları anlattı
Yunanistan sınırında donarak ölen 19 düzensiz göçmenin arkadaşı Bangladeş uyruklu Riyaz A, yaşadıklarını anlattı. Riyaz A. yaptığı açıklamada "Türk askeri bize ayakkabı, mont, yemek verdi, tedavimiz yapıldı, o yüzden biz hayatta kaldık." ifadelerini kullandı.