10 Mart 2024, Pazar
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Bizimkisi bir aşk hikayesi! Türkiye’ye adanmış bir hayat…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için "bu benim son seçimim" dedi. Açıklama milleti duygulandırdı. Başkan Erdoğan, siyasete girdiği günden bugüne dek milletin sevgisini kazanmış bir lider ve Türk siyasetinin son 30 yılına damga vurmuş bir isim. Onunki uzun bir yoldu, işte o uzun yolun hikayesi...