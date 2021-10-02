02 Ekim 2021, Cumartesi
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Biz bu filmi izledik! Milletin cebini kimler, neden hedef alıyor?
Bugün yaşananlar 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ve sonrasına birebir benziyor. O günde koalisyon isteyenler bir aradaydı, bugün de koalisyon isteyenler bir arada o günde stokçular milletin mutfağını hedef alıyordu bugün yine aynı stokçular çarşı-pazar ve markette fiyatları yükseltiyor.