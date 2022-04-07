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Bitmeyen yenileme çalışması! Unkapanı Köprü inşaatı çileye döndü

A Haber
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Giriş: 07.04.2022 12:43
İstanbul Unkapanı'nda yaklaşık bir yıldır devam eden kavşak inşaatı trafiği kilitliyor. Şantiye alanı çevre esnafının da tepkisini çekiyor. Çalışma uzadıkça tepkiler de yükseliyor. CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Unkapanı Kavşağı Köprüsü yenileme çalışması hala tamamlanamadı. Bir türlü bitmek bilmeyen Unkapanı Köprüsü yenileme çalışması hem buradaki esnafı hem de trafikteki sürücüleri zor durumda bırakıyor. Hatta öyle ki ambulanslar bile dakikalarca trafikte beklemek zorunda kalıyor.
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