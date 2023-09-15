Bitmeyen altyapı çalışması çileye döndü! İSKİ’nin çalışmasıyla caddeler çamura döndü

İSKİ tarafından Beykoz'da yapılan alt yapı çalışması bir türlü bitmeyince çevre sakinleri duruma tepki gösterdi. Çalışma sırasında elektrik ve internet kabloları koparıldı, su kesildi. Caddeler çamura böndü. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek o noktadan son durumu anlattı.

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