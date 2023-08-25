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Bitlis'te toplu açılış töreni

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Giriş: 25.08.2023 15:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bitlis'te katıldığı Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan bölgede açılan fabrikalarla yaklaşık 3600 kişiye istihdam sağlanacağını belirtirken "Biz kuru sıkı atmayız icraatlarımızla konuşuruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin hiçbir ili arasında ayrım yapmadıklarını söylerken, tüm vatandaşlara eşit biçimde imkanların sunulduğunun altını çizdi.
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