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Bitlis'te PKK'ya darbe: Gri listeye bir çizik daha! Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici etkisiz hale getirildi

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Giriş: 04.06.2021 10:09
Güncelleme:04.06.2021 10:11
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde Gri kategoride yer alan Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici öldürüldü. İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirilen operasyonda Bitlis'te öldürülen 3 teröristten birinin Hikmet Gezici olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında süren Eren-11 operasyonu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride aranan Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici olduğu bildirildi.

GRİ LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bitlis Tatvan kırsalında Eren - 11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde "GRİ" kategoride yer aldığı tespit edildi.

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