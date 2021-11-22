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Bitlis'te PKK'ya ağır darbe! Eren Kış-7 operasyonu başladı

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Giriş: 22.11.2021 12:13
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Bitlis Sarpkayalar'da Eren Kış-7 operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Mehmetçik'in teröristlerin ensesinde olduğunu belirten Bakanlık, "Halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor." açıklamasında bulundu.
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Eren Kış-7 operasyonu başladı
Eren Kış-7 operasyonu başladı
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