22 Kasım 2021, Pazartesi
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Bitlis'te PKK'ya ağır darbe! Eren Kış-7 operasyonu başladı
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Bitlis Sarpkayalar'da Eren Kış-7 operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Mehmetçik'in teröristlerin ensesinde olduğunu belirten Bakanlık, "Halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor." açıklamasında bulundu.