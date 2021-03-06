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Bitlis'te 11 şehidin verildiği helikopterin enkazı TIR'la Ankara'ya sevk edildi

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Giriş: 06.03.2021 23:14
Güncelleme:06.03.2021 23:19
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 11 askerimizin şehit olduğu helikopterin enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Helikopter enkazı Ankara’ya götürüldü.

Bitlis'in Tatvan ilçesi Çekmece köyü yakınlarına düşen ve dün akşam saatlerinde kaza kırım ekibinin yaptığı incelemelerin ardından sabah saatlerinde başlayan enkaz kaldırma çalışmaları, akşam saatlerinde tamamlandı.

Bölgeye gönderilen 2 vinçle helikoptere ait parçalar, TIR'ın kar nedeniyle enkaz bölgesine gidememesi nedeniyle titizlikle toplanıp, traktörlere yüklendi. Daha sonra da bu parçalar traktörlerden alınarak, ikinci yükleme için Çekmece köyünde bekleyen TIR'a aktırıldı. Yapılan çalışmaların ardından da akşam saatlerinde TIR güvenlik önlemleri altında köyden ayrıldı.

Kaza kırım sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı helikopter enkazını taşıyan TIR'ın köyden çıkmasından sonra ise 2 gündür bölgede bulunan ve güvenlik önlemi alan askerler de bölgeden ayrıldı.

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