02 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bitlis ve Siirt'te Eren-6 Mergelo Operasyonu: 1.453 personel görev alıyor

Bitlis ve Siirt'te Eren-6 Mergelo Operasyonu: 1.453 personel görev alıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2021 10:05
Güncelleme:02.02.2021 10:30
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt'te "Eren-6 Mergelo Operasyonu" başlatıldığını açıkladı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.453 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt illerinde "Eren -6 Mergelo" Operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt İllerinde "EREN-6 MERGELO" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.453) personel [(82) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Vali son durumu A Haber’de anlattı
Vali son durumu A Haber’de anlattı
Hangi sınıflar eğitime başlayacak?
Hangi sınıflar eğitime başlayacak?
En kapsamlı kış tatbikatı nefesleri kesti!
En kapsamlı kış tatbikatı nefesleri kesti!
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
İki bölgede kritik operasyon!
İki bölgede kritik operasyon!
Eren-6 Mergelo Operasyonu başlatıldı
Eren-6 Mergelo Operasyonu başlatıldı
İki bölgede kritik operasyon!
İki bölgede kritik operasyon!
Boğaziçi'nde neler oluyor?
Boğaziçi'nde neler oluyor?
Kaos çıkarmak isteyenler kim?
Kaos çıkarmak isteyenler kim?
Totaliter ve faşist zihniyet bize özgürlük dersi vermeye çalışıyor!
Totaliter ve faşist zihniyet bize özgürlük dersi vermeye çalışıyor!
Fatih Altaylı’dan yine yalan
Fatih Altaylı’dan yine yalan
Bu “Müslüman mahallesinde salyangoz satmak”tır
Bu “Müslüman mahallesinde salyangoz satmak”tır
Daha Fazla Video Göster