Bitlis ve Siirt'te Eren-6 Mergelo Operasyonu: 1.453 personel görev alıyor

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt'te "Eren-6 Mergelo Operasyonu" başlatıldığını açıkladı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.453 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt illerinde "Eren -6 Mergelo" Operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt İllerinde "EREN-6 MERGELO" Operasyonu başlatıldı.



Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.453) personel [(82) operasyonel tim] görev alıyor.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.