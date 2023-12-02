02 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bitlis merkezli 9 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 88 BTÖ mensubu şüpheli yakalandı

Bitlis merkezli 9 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 88 BTÖ mensubu şüpheli yakalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2023 10:08
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bitlis merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 88 BTÖ mensubu şüpheli şahıs yakalandı." açıklamasında bulundu.
İYİ Parti ve HEDEP ile olası ittifak görüşülecek
İYİ Parti ve HEDEP ile olası ittifak görüşülecek
Bitlis merkezli 9 ilde ’Kahramanlar’ operasyonu
Bitlis merkezli 9 ilde 'Kahramanlar' operasyonu
Bahçeli: Soykırıma seyirci kalmama iradesindeyiz
Bahçeli: Soykırıma seyirci kalmama iradesindeyiz
TTB’nin yanında yer alan Özel’e tepki
TTB'nin yanında yer alan Özel'e tepki
Fenomenlerin mal varlıklarına el konuldu
Fenomenlerin mal varlıklarına el konuldu
Ümit Özdağ hakkında soruşturma
Ümit Özdağ hakkında soruşturma
TSK: 16 hedef imha edildi
TSK: 16 hedef imha edildi
Başkan Erdoğan Al Nahyan ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan Al Nahyan ile bir araya geldi
Van’a İranlı turist akını
Van'a İranlı turist akını
Fon dolandırıcılığında yeni gelişme!
Fon dolandırıcılığında yeni gelişme!
Tarımın nabzı Turkuvaz Medya’da attı
Tarımın nabzı Turkuvaz Medya'da attı
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster