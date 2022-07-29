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Bitirilmeyen metro inşaatı isyan ettirdi! Çalışan sayı 5’e düştü

A Haber
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Giriş: 29.07.2022 13:00
Ataköy-İkitelli metro istasyonunun entegre çalışmaları nedeniyle Yenibosna 29 Ekim Caddesi, 4 yıl önce kısmen trafiğe kapatıldı. Ancak çalışmalarına başlanan metro istasyonu inşaatı çeşitli gerekçelerle bitirilemedi. Haliyele çevre esnafı ve vatandaşlar isyan etti. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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