29 Temmuz 2022, Cuma
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Bitirilmeyen metro inşaatı isyan ettirdi! Çalışan sayı 5’e düştü
Ataköy-İkitelli metro istasyonunun entegre çalışmaları nedeniyle Yenibosna 29 Ekim Caddesi, 4 yıl önce kısmen trafiğe kapatıldı. Ancak çalışmalarına başlanan metro istasyonu inşaatı çeşitli gerekçelerle bitirilemedi. Haliyele çevre esnafı ve vatandaşlar isyan etti. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.