Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım | Merkez bankaları arasında imzalar atıldı

Ankara önemli bir ismi ağırladı. Başkan Erdoğan, Külliye'de Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'le görüştü. Zirvede iki ülke arasında tam 9 alanda yatırım anlaşması imzalandı. Buna göre, BAE, Türkiye'ye tam 10 milyar dolarlık yatırım yapacak.

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