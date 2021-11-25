25 Kasım 2021, Perşembe
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Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım | Merkez bankaları arasında imzalar atıldı
Ankara önemli bir ismi ağırladı. Başkan Erdoğan, Külliye'de Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'le görüştü. Zirvede iki ülke arasında tam 9 alanda yatırım anlaşması imzalandı. Buna göre, BAE, Türkiye'ye tam 10 milyar dolarlık yatırım yapacak.