25 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Birkaç saatliğine yürüyüşe çıkan adam 10 gün sonra perişan halde bulundu

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2024 09:52
Kaliforniya dağlarında üstüne bir tişört veya gömlek bile giymeden gittiği yürüyüş sırasında kaybolan zavallı adam, 10 gün süren kabus sırasında nasıl hayatta kaldığını anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
10 gün sonra böyle bulundu
10 gün sonra böyle bulundu
Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile görüşecek!
Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile görüşecek!
SP’nin adayı Mahmut Arıkan oldu!
SP'nin adayı Mahmut Arıkan oldu!
Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar
1456 düzensiz göçmen yakalandı
1456 düzensiz göçmen yakalandı
AK Parti’de 7 ilde il başkanları değişti!
AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti!
Özdil’den Özel’e ’kibir’ eleştirisi!
Özdil'den Özel'e 'kibir' eleştirisi!
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar!
Kirada yüzde 25’lik zam sınırı kalkıyor!
Kirada yüzde 25’lik zam sınırı kalkıyor!
Küresel hegomanya mücadelesi!
Küresel hegomanya mücadelesi!
Türkiye’nin diplomasi trafiği yoğun!
Türkiye’nin diplomasi trafiği yoğun!
AK Parti MYK’nın gündeminde neler var?
AK Parti MYK'nın gündeminde neler var?
Daha Fazla Video Göster