Birkaç saatliğine yürüyüşe çıkan adam 10 gün sonra perişan halde bulundu

Kaliforniya dağlarında üstüne bir tişört veya gömlek bile giymeden gittiği yürüyüş sırasında kaybolan zavallı adam, 10 gün süren kabus sırasında nasıl hayatta kaldığını anlattı.

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