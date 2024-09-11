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Birinin yalan söylediğini nasıl anlarız?

Birinin yalan söylediğini nasıl anlarız?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 08:54
Küçük Narin tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ancak soruşturma sürecinde şüpheliler olsun, onu tanıyanlar olsun ifadelerini doğru vermediler. Ekipleri yanlış yönlendirdiler. Bu durum akıllara "Yalan söyleyen insanlar nasıl anlaşılır?" sorusunu da getirdi. A Haber ekibi uzmanına sordu.
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