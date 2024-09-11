Birinin yalan söylediğini nasıl anlarız?

Küçük Narin tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ancak soruşturma sürecinde şüpheliler olsun, onu tanıyanlar olsun ifadelerini doğru vermediler. Ekipleri yanlış yönlendirdiler. Bu durum akıllara "Yalan söyleyen insanlar nasıl anlaşılır?" sorusunu da getirdi. A Haber ekibi uzmanına sordu.

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