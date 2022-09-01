01 Eylül 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Biri turuncu kategorideki 3 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-35 operasyonu kapsamında, Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Teröristlerden birisinin sözde bölge sorumlusu olduğu ve turuncu kategoride arandığı ifade edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gelişmeyi, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz" diyerek duyurdu.