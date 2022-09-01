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Biri turuncu kategorideki 3 terörist öldürüldü

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Giriş: 01.09.2022 18:17
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-35 operasyonu kapsamında, Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Teröristlerden birisinin sözde bölge sorumlusu olduğu ve turuncu kategoride arandığı ifade edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gelişmeyi, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz" diyerek duyurdu.
Biri turuncu kategorideki 3 terörist öldürüldü
Biri turuncu kategorideki 3 terörist öldürüldü
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