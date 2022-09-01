Biri turuncu kategorideki 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-35 operasyonu kapsamında, Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Teröristlerden birisinin sözde bölge sorumlusu olduğu ve turuncu kategoride arandığı ifade edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gelişmeyi, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz" diyerek duyurdu.