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Bir Zamanlar Türkiye belgeseli A Haber'de! İşte Türkiye'nin sağlık alanında yaşadığı dönüşümün kanıtları...

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Giriş: 06.01.2023 23:15
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde Türkiye'deki hastanelerde büyük dramlar yaşanırken hastanelerde yaşanan sistemsizlik ve yanlış tedaviler vatandaşı isyan ettirmişti. Sabahın erken saatlerinde randevu almak için hastanelere giden vatandaşlar çürümüş sistem karşısında istedikleri tedaviyi alamıyordu. Bu süreç sonrası AK Parti'nin iktidara gelişiyle birlikte sağlık sisteminde atılan yeni adımlarla birlikte vatandaşlar rahat bir nefes aldı. İşte Türkiye'nin sağlık alanında yaşadığı dönüşüm...
Bir Zamanlar Türkiye belgeseli A Haber’de!
Bir Zamanlar Türkiye belgeseli A Haber'de!
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