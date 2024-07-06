06 Temmuz 2024, Cumartesi
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Bir yanda katliam bir yanda ateşkes umudu! Hamas ve İsrail Doha'da yeni bir müzakere turuna hazırlanıyor
İsrail Gazze'de katliama devam ederken gözler olası bir ateşkes için Doha'ya çevrilmiş durumda. Öte yandan İsrail yine Gazze'nin kuzeyi ve orta kesimine saldırdı ve en az 11 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden son gelişmeleri A haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.