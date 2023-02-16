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Bir yanda afet bir yanda bilgi kirliliği… Bir güvenlik sorunu: Dezenformasyon! İşte iddialar ve gerçekler…

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Giriş: 16.02.2023 13:05
Türkiye'de yaşanan acıyı göz ardı eden bazı sosyal medya kullanıcıları, manipülatif içerikler paylaşıyor. Bilgi kirliliğine karşı uyarıda bulunan uzmanlar, dezenformasyonun ciddi bir güvenlik meselesi olduğunu söylüyor.
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