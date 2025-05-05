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Bir yanda açlık, diğer yanda katliam! Gazze’de akan kan durmuyor

Bir yanda açlık, diğer yanda katliam! Gazze'de akan kan durmuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.05.2025 23:58
Ateşkesi hiçe sayarak Gazze’deki soykırıma kaldığı yerden devam eden İsrail, bölgeye bir kez daha ölüm yağdırdı. İşgal ordusu, kentin dört bir yanını havadan ve karadan hedef aldı. Saldırılarda bir günde 32 Filistinli hayatını kaybetti. Haftalardır tam abluka altında tutulan Gazze Şeridi’nde, sadece saldırılar değil; açlık ve kıtlık da her geçen gün daha yıkıcı bir hâl alıyor. Sivillerin temel ihtiyaçlara erişimi neredeyse tamamen kesilmiş durumda.
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Bir yanda açlık, diğer yanda katliam! Gazze’de akan kan durmuyor
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