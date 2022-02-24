Bir vatandaşımızı yaralamışlardı! Türkiye'den Yunanistan'a protesto notası

22 Şubat 2022 tarihinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Sakız’ın kuzeyi, Karaburun’un batısında 'Baba oğul' ve “ESİLA LİYA” isimli Türk balıkçı teknelerine ateş açılması neticesinde “BABA OĞUL” teknesinde bulunan bir vatandaşımızın yaralanması ile ilgili olarak bugün Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.