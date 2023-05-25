Bir söz üstadı Necip Fazıl… Kısakürek vefatının 40. Yıldönümünde anılıyor

Yaşamı boyunca fikirleri yüzünden sık sık zindana atıldı. Kalemi sert ve keskindi. 1946'da dönemin CHP'li Başbakan'ından "Yaz-ma. Ne kadar para istersen verelim" teklifi aldı. Ancak Üstad cevap dahi vermedi. İşte bir dönem kitleleri arkasından sürükleyen Necip Fazıl Kısakürek'in hikayesi var...

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