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Bir şehrin enkazı böyle taşınıyor

A Haber
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Giriş: 19.02.2023 16:13
Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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