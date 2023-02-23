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Bir müteahhid daha tutuklandı!

DHA
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Giriş: 23.02.2023 15:11
Adıyaman'da yıkılan Mavi Kent Yapı, Bahçeşehir 1 ve Bahçeşehir 2 Sitelerinin müteahhidi Yasin Akbaş, İstanbul'da yakalandı.
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