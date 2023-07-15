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Bir milletin zaferi 15 Temmuz! Konya Ana Jet Üssü’nde o gece neler yaşandı?

A Haber
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Giriş: 15.07.2023 16:36
Hain FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi Konya'da darbecilerin kullandığı 2 helikopter, 3. Ana Jet Üssü'den ihanet için havalandı. Peki o gece Konya'da neler yaşandı?  Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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