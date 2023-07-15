Bir milletin zaferi 15 Temmuz! Darbe gecesi Malatya’da neler yaşandı?

15 Temmuz darbe girişimi sırasında tüm yurtta vatandaşlar hainlere karşı birleşti. Demokrasi mücadelesi büyük bir cesaretle kazanıldı. Darbenin kaderini belirleyen kritik şehirlerden biri de şüphesiz 2. Ordu'nun bulunduğu Malatya'ydı. A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan 15 Temmuz gazisi Enes Gül yaşadıklarını anlattı.

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