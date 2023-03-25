25 Mart 2023, Cumartesi
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“Bir lokma bin sofra” iftar programı! İftar programına Bakan Ersoy da katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Eyüpsultan'da verdiği "Bir lokma bin sofra" iftar yemeğine katıldı. Deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Ersoy, çok yakın zamanda kalıcı konutları hak sahiplerine teslim edeceklerini söyledi.