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“Bir lokma bin sofra” iftar programı! İftar programına Bakan Ersoy da katıldı

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Giriş: 25.03.2023 08:43
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Eyüpsultan'da verdiği "Bir lokma bin sofra" iftar yemeğine katıldı. Deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Ersoy, çok yakın zamanda kalıcı konutları hak sahiplerine teslim edeceklerini söyledi.
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