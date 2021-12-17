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Bir kumpasın anatomisi 17-25 Aralık…

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Giriş: 17.12.2021 17:46
17-25 Aralık’ın yargı ayağında Zekeriya öz, Fikret Seçen, Celal Kara, Muammer Akkaş ve Mehmet Yüzgeç isimli savcılar yer aldı. Emniyet ayağında ise başrol, Nazmi Ardıç, Yakup Saygılı, Ömer Köse gibi Ergenekon Balyoz, şike gibi kumpas soruşturmalarına imza atan dönemin polis müdürleriydi FETÖ üyeleri, 17 Aralık’ta 89 kişiyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile iş adamları Rıza Sarraf ve Ali Ağaoğlu da vardı. İşte bir kumpasın anatomisi 17-25 Aralık…
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