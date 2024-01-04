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Bir kahramanın hikayesi! Uzman onbaşı İsmail Yazıcı evladını kucağına almadan şehit odu

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 14:28
Uzman onbaşı İsmail Yazıcı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde şehit olan kahramanlardan biriydi. 4 ay önce evlenen uzman onbaşının eşi 3 aylık hamileydi. İşte bir yiğidin hikayesi...
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