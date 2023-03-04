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Bir ittifak daha dağıldı! Ümit Özdağ: Muharrem İnce çekildiğini söyledi

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Giriş: 04.03.2023 23:12
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile oluşturacakları ittifakın dağıldığını söyledi. Özdağ, "Muharrem İnce, 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını açıkladı." diye konuştu. İnce katıldığı canlı yayında konuya ilişkin, "Ben kimsenin yedeği olmam. Bunu siyasi nezaketsizlik olarak görürüm" ifadelerini kullandı.
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