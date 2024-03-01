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Bir ihmalin öyküsü! Bir ilde bir doktorun olduğu yıllar | BİR ZAMANLAR TÜRKİYE

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 11:02
1997 yılında şehirde tek bir doktorun olmasından dolayı mağdur olan Tuncelilerin sitemini anlatan "Bir Zamanlar Türkiye" haberi...
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