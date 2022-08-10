Bir günde 22 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist, Irak'ın kuzeyinde de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Sabah saatlerinde Mardin'de de 9 terörist etkisiz hale getirilmişti. Operasyonlara dair detayları A Haber muhabiri Barış Türel, Diyarbakır'dan aktardı