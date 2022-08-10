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Bir günde 22 terörist öldürüldü

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Giriş: 10.08.2022 18:40
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist, Irak'ın kuzeyinde de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Sabah saatlerinde Mardin'de de 9 terörist etkisiz hale getirilmişti. Operasyonlara dair detayları A Haber muhabiri Barış Türel, Diyarbakır'dan aktardı
Bir günde 22 terörist öldürüldü
Bir günde 22 terörist öldürüldü
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