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Bir dönemin rehin hastaları | Başkan Erdoğan: Z kuşağı bilmiyor hatırlatmamız gerekir

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2021 14:07
Güncelleme:30.01.2021 14:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Başkanı olduğu dönemde hastanelerle ilgili acı gerçeği, Türkiye'nin rehin hastalarına vurgu yaptı ve "Yeni nesle o dönemi hatırlatmalıyız" dedi. 20 yıl önce Türkiye’nin rehin hastaları vardı. Rehin hastaları kızları kurtarmak içim mücadele verirdi. Öyle ki insanlar ölülerini bile alamazdı.  A Haber hazırladığı analiz haberle o döneme ışık tuttu.
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