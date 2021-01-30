Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Başkanı olduğu dönemde hastanelerle ilgili acı gerçeği, Türkiye'nin rehin hastalarına vurgu yaptı ve "Yeni nesle o dönemi hatırlatmalıyız" dedi. 20 yıl önce Türkiye’nin rehin hastaları vardı. Rehin hastaları kızları kurtarmak içim mücadele verirdi. Öyle ki insanlar ölülerini bile alamazdı. A Haber hazırladığı analiz haberle o döneme ışık tuttu.

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