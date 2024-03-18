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Bir destanın yazılışının 109. Yılı! Çanakkale savaşında neler yaşandı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 14:18
109. yıl önce dünya harp tarihini değiştiren devletin yönetimini yıkan Çanakkale Savaşı’nda neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu 18 Mart Üniversitesi Tarih bölümü üyesi Prof. Dr. Mithat Atabay anlattı.
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