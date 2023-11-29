Bir dakikada savaş alanına çevirdi! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Çanakkale'de fırtına hasara neden oldu. Ayvacık Kadırga koyundaki işletmeler yerle bir oldu. A Haber muhabiri Vedat Sezer o noktadan son durumu aktardı. İşte savaş alanını andıran o görüntüler...

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