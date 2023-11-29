29 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bir dakikada savaş alanına çevirdi! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bir dakikada savaş alanına çevirdi! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2023 09:44
Çanakkale'de fırtına hasara neden oldu. Ayvacık Kadırga koyundaki işletmeler yerle bir oldu. A Haber muhabiri Vedat Sezer o noktadan son durumu aktardı. İşte savaş alanını andıran o görüntüler...
Bir dakikada savaş alanına çevirdi! BİR DAKİKADA SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir dakikada savaş alanına çevirdi!
Bir dakikada savaş alanına çevirdi!
Geçmişe sünger çekti!
Geçmişe sünger çekti!
Ankara’da yoğun gündem
Ankara'da yoğun gündem
15 ilde SİBERGÖZ-9 Operasyonu
15 ilde "SİBERGÖZ-9" Operasyonu
3 il için turuncu 20 il için sarı kodlu uyarı
3 il için turuncu 20 il için sarı kodlu uyarı
Zeytinburnu açıklarında gemi karaya oturdu
Zeytinburnu açıklarında gemi karaya oturdu
Serbest kalan Filistinli çocuk A Haber’de!
Serbest kalan Filistinli çocuk A Haber'de!
Musk neden İsrail’e gitti?
Musk neden İsrail'e gitti?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak?
Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü!
Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü!
Gazze’ye giren Türk heyeti A Haber’de
Gazze'ye giren Türk heyeti A Haber'de
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Daha Fazla Video Göster