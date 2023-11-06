06 Kasım 2023, Pazartesi
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Bir CHP klasiği! Hep aynı manzara: Kurultaydan geri çöp yığını kaldı
CHP 38. Olağan Kurultayının ilk günü Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle tamamlandı. Ancak kurultay sonrası görüntüler adeta CHP'nin bir klasiği haline geldi. CHP yönetimindeki belediyelerin alışkın olduğu çöp yığınlarının bir benzeri bu kez de kurultayda yaşandı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.