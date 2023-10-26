Bir babanın en zor vedası! İsrail'in eşi ve oğlunu nasıl katlettiğini gözyaşlarıyla anlattı

Gazze'den bir baba, İsrail'in eşi ve oğlunu nasıl katlettiğini acı dolu bir şekilde anlatıyor: Toplandık, eşim benden onu bırakmamamı istedi. Beraber gülmekten mutluyduk. Gideceğini hissetti. Beni çok özlediğini söyledi. Bir süreliğine ayrılacağımı ve hemen döneceğimi söyledim. Dışarıya çıktım. Geri geldim ve evime bomba düşmüştü. Her şey gitmişti. Neden, niçin? Oğlumun suçu ne? O kaç yaşındaydı? Onun suçu ne? Daha yeni 13 yaşına giriyor! Onun genç bir adama dönüştüğünü görmek beni mutlu etti. Daha yeni genç bir adam oluyordu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN