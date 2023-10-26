28 Ekim 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bir babanın en zor vedası! İsrail'in eşi ve oğlunu nasıl katlettiğini gözyaşlarıyla anlattı
Gazze'den bir baba, İsrail'in eşi ve oğlunu nasıl katlettiğini acı dolu bir şekilde anlatıyor: Toplandık, eşim benden onu bırakmamamı istedi. Beraber gülmekten mutluyduk. Gideceğini hissetti. Beni çok özlediğini söyledi. Bir süreliğine ayrılacağımı ve hemen döneceğimi söyledim. Dışarıya çıktım. Geri geldim ve evime bomba düşmüştü. Her şey gitmişti. Neden, niçin? Oğlumun suçu ne? O kaç yaşındaydı? Onun suçu ne? Daha yeni 13 yaşına giriyor! Onun genç bir adama dönüştüğünü görmek beni mutlu etti. Daha yeni genç bir adam oluyordu.