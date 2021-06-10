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Biontech, Aile Sağlığı Merkezleri'nde uygulanmaya başlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2021 10:52
Saklama koşulları nedeniyle daha önce sadece hastanelerde yapılan Biontech aşısı, Aile Sağlığı Merkezleri’nde de uygulanmaya başlandı. Kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlikleri de devrede. Randevular e-Nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden alınıyor. A Haber muhabiri Esra Keskin ayrıntıları aktardı.

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