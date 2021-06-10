Biontech, Aile Sağlığı Merkezleri'nde uygulanmaya başlandı

Saklama koşulları nedeniyle daha önce sadece hastanelerde yapılan Biontech aşısı, Aile Sağlığı Merkezleri’nde de uygulanmaya başlandı. Kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlikleri de devrede. Randevular e-Nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden alınıyor. A Haber muhabiri Esra Keskin ayrıntıları aktardı.

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