BİZE ULAŞIN
01.03.2020
Binlerce mülteci Avrupa'da! Büyük şiddete rağmen engel olamadılar
Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce mülteci sınır kapılarının dışındaki başka noktalardan da şansını deniyor. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden Yunanistan'a oradan da Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilerin arasında başarılı olabilenlerin sayısı oldukça fazla. Avrupa başkentlerinde durdurulamayan mülteci akını karşısında büyük endişe hakimken, kısa süre içerisinde Avrupa'nın birçok başkentinde binlerce mülteci olacağı öngörülüyor. İşte mültecilerin sınırdan geçtiği o anlar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.