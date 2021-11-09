Bingöl'de şehit yakınına küfür skandalında yeni gelişme!

Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına skandal ifadeler kullanan İYİ Partili Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Lütfü Türkkan ile birlikte şehit yakınına küfür eden Hüseyin Tarık Arda’nın gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlandığı öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.