Bingöl’de Lütfü Türkkan’a tepki! Vatandaşlar meydana akın etti

Bingöl'de şehit ağabeyine ağır küfürler eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan Grup Başkanvekilliğinden alındı. Ancak Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bingöl'de vatandaşlar Türkkan'ı protesto etmek için meydana akın etti. 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uludağ, “İnsanlıktan nasibini almamış şeref yoksunu insan görünümlü mahlukatın Bingöl’de yapmış olduğu şehit yakınlarımıza hakareti milletimiz olarak kendisine misliyle iade ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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