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Bingöl'de çığ düştü! Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta A Haber'de: 64 yaşında bir vatandaşımız çığ altında

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 10:38
Bingöl'ün Genç ilçesinde 1 kişinin çığ altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili son durumu anlattı.
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